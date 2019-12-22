الصين تهنئ كوبا بتعيين أول رئيس للوزراء منذ 43 عامًا

هنأ رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني "لي كه تشيانغ" وزير السياحة الكوبي "مانويل ماريرو كروز" بمناسبة تعيينه أول رئيس وزراء للبلاد منذ 43 عامًا.
وقال تشيانغ - في رسالة تهنئة إلى كروز اليوم /الأحد/ - إن الصين وكوبا تتمتعان بصداقة تقليدية راسخة ودائما ما تحترمان
وأضاف أن الصين تعتزم العمل مع كوبا، واستغلال فرصة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات من أجل منفعة الدولتين والشعبين بشكل أفضل.
وكان الرئيس الكوبي "ميجيل دياز كانيل" عين أمس وزير السياحة "مانويل ماريرو كروز" (56 عاما) رئيسا للوزراء ليصبح أول رئيس حكومة في البلاد منذ عقود، بموجب دستور جديد يسعى إلى تحقيق اللامركزية.
وشغل "فيدل كاسترو" رئيسا للوزراء حتى عام 1976 عندما تم إلغاء المنصب حينما أصبح كاسترو رئيسا للحزب الشيوعي ورئيسا لمجلس الدولة ومجلس الوزراء.
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