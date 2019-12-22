إبراز الدور العماني وإسهاماته في العالم الإسلامي

سيبرز المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين .. عمان نموذجا" الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميةبعمان، وكلية العلوم الصينية، الذي سيعقد خلال الفترة من ٢٣-٢٤ ديسمبر الجاري، عمق العلاقات التاريخية الممتدة ما قبل الإسلام وكذلك الفترة التي أتت بعد الإسلام، حيث ارتبطت الدول الإسلامية بعلاقات متميزة مع الصين في المجالات التجارية والاقتصادية والتواصل الثقافي لما تميزت به الصين من قوة في المجال الاقتصادي والتجاري.

ويعد ازدهار التجارة بين عمان والصين على وجه الخصوص الأبرز في المنطقة، فكانت مدينة صحار وميناء صحار الميناء الرئيسي في المنطقة والذي تواصل مع ميناء كانتون بالصين حيث أصبحت صحار بوابة لشبه الجزيرة العربية والخليج، كما مثل ميناء سمهرم بوابة أخرى لتصدير الصادرات العمانية في ذلك الوقت إلى الصين من اللبان والبخور وغيرها من المواد.

لهذا سيعمل المؤتمر إلى تسليط الضوء إلى عمق هذه العلاقات، وإلى اهتمام الصين بالتبادل التجاري

مع سلطنة عُمان، كما أن العمانيين وصلوا إلى الصين واسهموا في نشر الإسلام والتبادل التجاري والثقافي، حيث ستناقش أوراق العمل المختلفة التي ستقدم من الصين ومن دول شرق اسيا وتركيا وسلطنة عمان عن عمق العلاقات التاريخية التي ربطت دول العالم الإسلامي بالصين، وستبرز العلاقات العمانية الصينية بمختلف العصور ودور العمانيين في هذا الجانب.

يُذكر أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العُمانية تولي الجوانب التاريخية والحضارية اهتمامها البالغ، وتعمل على عقد المؤتمرات والندوات والتنسيق مع الجهات الدولية من أجل ابراز الدور العماني واسهاماته في العالم الإسلامي، كما تهدف الهيئة إلى رفد المكتبات المحلية والدولية بإصداراتها التاريخية.