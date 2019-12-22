غدًا.. مؤتمر دولي يبرز تاريخية العلاقات بين الصين وسلطنة عُمان

تحتضن سلطنة عُمان غداً الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين ... سلطنة عٌمان نموذجا"، والذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، وكلية العلوم الصينية.

يشارك في المؤتمر الدولي الذي تستمر فعالياته حتى 24 الشهر الجاري، نخبة من الأساتذة

والباحثين والمثقفين من عدة دول يقدمون ٢٢ ورقة عمل يتطرقون فيها من خلال محاور تاريخية وثقافية واقتصادية إلى التواصل التاريخي بين الصين والعالم الإسلامي، والتأثيرات الفنية والعلمية والأدبية، إلى جانب التبادل الثقافي، والعلاقات الدولية بين الدول الإسلامية والصين، والعلاقات العُمانية الصينية من الماضي إلى الحاضر.

يأتي هذا المؤتمر في إطار إيلاء الاهتمام الأكبر بالجوانب التاريخية والحضارية والثقافية والعلاقات الدولية التي تربط عُمان بدول العالم أجمع، حيث يهدف المؤتمر إلى تنفيذ دراسة معمقة في تاريخ العلاقات في الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والسياسية وما ارتبطت به الصين من علاقات قديمة وممتدة عبر العصور مع سلطنة عُمان ودول العالم الإسلامي.