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تشييد مدينة للمشردين في كاليفورنيا

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تداولت وسائل إعلام أمريكية أنباء عن وجود خطط لبناء مدينة بقيمة 3 مليارات دولار بهدف إيواء مواطنين بلا مأوى "مشردين" في ولاية كاليفورنيا.

 

وكشفت جماعة "سيتيزين أغين" أن مشروع بناء مدينة حديثة للمشردين سوف يحل أزمة أولئك الذين

لا مأوى لهم في كاليفورنيا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

 

ووفقا لصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، ستتوافر في منازل وشقق المدينة الحديثة المقترحة كل وسائل الراحة، مثل أجهزة التلفزيون، ومستشفى ومرافق رعاية صحية،

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بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي.

 

كذلك ستحتوي المدينة على أنفاق تحت الأرض من أجل "تقليل اضطراب حياة المواطن"، المشرد الذي اعتاد العيش بلا مأوى لفترة من الزمن.

 

وتتكون المدينة، المقترحة على مساحة 300 فدان، من مجموعات من البنايات المؤلفة من 16 طابقا، أما الشقق في هذه المدينة فستكون متاحة للمشردين مجانا.

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