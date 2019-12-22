زلزال قوته 5 درجات يهز جنوب غرب إيران

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن زلزالا قوته 5 درجات هز جنوب غرب إيران، اليوم الأحد. ولم تورد الوكالة معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار بسبب الزلزال، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. أنباء سبوتنيك. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة ووقع قرب مدينة دزفول على عمق عشرة كيلومترات.

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