رئيس وزراء أستراليا يقطع إجازته الخاصة على خلفية الحرائق المشتعلة

قطع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أجازته مع تواصل انتشار الحرائق في أجزاء واسعة من بلاده .وزار موريسون مقر دائرة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز التي يكافح متطوعوها الحرائق بعد أن خرجت عن السيطرة منذ عدة أشهر.

ويرى موريسون وجود صلة بين تغير المناخ وأطوار الطقس التي يقول العلماء إنها وراء الحرائق فيما يقاوم رجال إطفاء متطوعون منذ أمس ظروفًا كارثية ناجمة عن موجة حرارة قياسية ورياح عاصفة وجفاف ممتد.

وأحرقت النيران ما لا يقل عن /7,4 مليون فدان/ من الأراضي، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وتدمير أكثر من 800 منزل.

وتجرى محاولات لاحتواء الحرائق الضخمة بالقرب من سيدني والتي يعتقد أنها لن تخمد على الأرجح إلا مع هطول أمطار غزيرة. وقال شين فيتزسيمونز رئيس خدمات مكافحة الحرائق في نيو ساوث ويلز "أبلغنا بحدوث أضرار بالغة ودمار واسع النطاق بسبب الحرائق".

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وقالت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان "الدمار مروع..تلقينا الأنباء المريرة بأنه لم يتبق الكثير من بلدة بالمورال".

كما مُنيت ولاية جنوب أستراليا بأضرار شديدة إذ توفي شخصان في الحرائق خلال اليومين الماضيين، وعولج العشرات من رجال الإطفاء والسكان من إصابات واستنشاق الدخان.وقال رئيس وزراء الولاية ستيفن مارشال إن 72 منزلاً قد دُمرت في تلال أديليد هيلز وحدها.

وقال مسؤولون إن حريقين كبيرين بالفعل بما يكفي لإحداث عواصف رعدية انضما ليشكلا "حريقاً هائلاً" آخر في جنوب غرب سيدني.