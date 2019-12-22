كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: سنزيد الدعم العسكري لحكومة السراج في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج في ليبيا.

وقال أردوغان، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، على الرغم من تصاعد الرفض الدولي للاتفاق البحري الأمني المبرم مؤخرا بينهما، إن التنسيق بين بلاده وطرابلس سيستمر.

وأضاف: "ستزيد من الدعم العسكري لليبيا إذا اقتضت الضرورة"، مضيفا أن أنقرة "ستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية".

وتابع: "لن تتراجع على الإطلاق عن اتفاقاتها البحرية والأمنية المبرمة مع ليبيا"، والتي أثارت جدلا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسبما نقلت "رويترز".

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وتأتي تصريحات أردوغان بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني الليبي مصادرته سفينة طاقمها تركي، حيث أجبرت السفينة التي ترفع علم غرينادا على الرسو في أحد الموانئ الليبية للتفتيش.

ويشن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما واسعا على مدينة طرابلس في مسعى للسيطرة عليها واستعادتها من أيدي الميليشيات المسلحة.

وقد وقعت تركيا وحكومة السراج اتفاقا بحريا الشهر الماضي أثار غضبا دوليا ومخاوف عدد من دول الجوار المطلة على البحر المتوسط.