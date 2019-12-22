كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة إليزابيث تُحضر حلوى عيد الميلاد مع 3 من ورثة عرشها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر قصر باكنجهام الملكي البريطاني، أمس السبت، صورًا للملكة والأمراء الثلاثة الذين يخلفونها بالترتيب في ولاية العرش أثناء تحضيرهم لحلوى (البودينغ) التي ترتبط بعيد الميلاد.

ووفقًا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، ظهرت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث في صور مع ابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام وحفيده الأكبر الأمير جورج في رسالة واضحة حول استمرارية العائلة المالكة البريطانية.

ويظهر في خلفية الصورة شجر الكريسماس الأخضر والزينة، والملكة تشارك بيديها في صنع الكعك ومساعدة حفيدها.

وكان الأمير جورج (6 سنوات) هو محور اهتمام أقاربه الأكبر وهو يحرك خليط الحلوى في وعاء.

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ومثل المشهد العائلي لحظة سعيدة للملكة إليزابيث (93 عامًا) بعد عام شابته المصاعب.

وتنص التقاليد البريطانية على ضرورة تمرير أسرار وصفة الحلوى ذائعة الصيت للجيل الجديد من أفراد العائلة البريطانية تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وحرص الأمير "ويليام" على تقديم يد المساعدة لابنه الأكبر لإعداد الوصفة، بإضافة المكونات لطبق المزج.

إليزابيث الثانية:

الِاسمُ الكَامِل إِلِيزَابِيث أَلِيكسندرا ماريّ (وُلدت في 21 أبريل 1926م) هي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا. منذُ 6 فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دول أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس.