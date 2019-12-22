كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن زلزالًا قوته 5 درجات هز جنوب غرب إيران، ولم تورد معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار بسبب الزلزال.

وبلغت قوة الزلزال 5.1 درجة ووقع قرب مدينة دزفول على عمق عشرة كيلومترات، حسبما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفي سياق متصل، ضرب زلزال قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة هشترود شمال غربي إيران، حسبما ذكرت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد.

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وأفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال يقع على 55 كيلومتر شمال شرق هشترود (مقاطعة أذربيجان الشرقية)، وعلى عمق 10 كم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع شمال غربي إيران يوم الجمعة أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 345 شخصا.