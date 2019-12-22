كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي: قانون الجنسية ليس معاديا للمسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، اليوم الأحد، بأن قانون الجنسية ليس معاديًا للمسلمين، وقال: "لا يؤثر القانون على 1.3 مليار هندي، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين في الهند أن هذا القانون لن يغير شيئًا لهم".

وأضاف رئيس الوزراء الهندي، أن حكومته تقدم إصلاحات دون أي تحيز ديني.

وأردف "مودي": "لم نطلب مطلقًا من أي أحد ما إذا كان يذهب إلى المعبد أو المسجد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية".

يخطط حزب "مودي" القومي لعقد أكثر من 200 مؤتمر صحفي لمواجهة الاحتجاجات مع تزايد الغضب بشأن ما يقول النقاد، إنه هجوم على الدستور العلماني للبلاد.

لقى ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم خلال اشتباكات مع الشرطة حيث خرج الآلاف من الناس في الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج ، مما يمثل أكبر تحد لقيادة مودي منذ توليه السلطة لأول مرة في عام 2014.

بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة وأحياناً المميتة في جميع أنحاء الهند ضد قانون الجنسية الجديد الذي يقول منتقدوه إنه يميز ضد المسلمين، قاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي حشدًا اليوم الأحد لحزبه القومي الهندوسي في العاصمة.

Advertisements

ستكون انتخابات ولاية نيودلهي في أوائل العام المقبل أول اختبار انتخابي رئيسي لحزب بهاراتيا جاناتا في مودي في أعقاب المظاهرات الجماهيرية التي شوهدت بعد أن أقر البرلمان قانون تعديل المواطنة في 11 ديسمبر.

شارك عدة آلاف في مسيرة مودي حيث اتهم المعارضة بتشويه الحقائق لإثارة الاحتجاجات.

تم التخطيط لتنظيم مظاهرات جديدة يوم الأحد في نيودلهي، وولاية أوتار براديش الشمالية، حيث وقع أكبر عدد من القتلى.

في معظم الأماكن، انضمت إلى المظاهرات أشخاص من جميع الأديان، لكن أوتار براديش هي صندوق للتوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين، وقد أغلقت السلطات هناك خدمات الإنترنت والرسائل المحمولة لمنع تداول المواد الالتهابية.

وقال المسؤولون، إنه تم اعتقال أكثر من 1500 محتج في جميع أنحاء الهند في الأيام العشرة الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال حوالي 4 آلاف شخص ثم إطلاق سراحهم.

كما تم توجيه انتقادات إلى الشرطة، التي اتُهمت باستخدام القوة غير المتناسبة، واستخدام الهراوات، والغاز المسيل للدموع، ودخول الحرم الجامعي والاعتداء على الطلاب.

تقول حكومة "مودي"، إن القانون الجديد مطلوب لمساعدة الأقليات غير المسلمة من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان الذين فروا إلى الهند قبل عام 2015 من خلال تزويدهم بمسار للحصول على الجنسية الهندية.