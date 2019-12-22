كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، طائرة استطلاع فوق شبه الجزيرة الكورية، فيما تتصاعد التوترات بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية اختبار لصاروخ طويل المدى، وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي، وفقًا لموقع إلكتروني لتتبع حركة الطيران في كوريا الجنوبية

وقال موقع "ايركرافت سبوتس": أن طائرة الاستطلاع "آر.سي135- دبليو ريفيت جوينت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي أجرت مهمة استطلاعية فوق شبه الجزيرة، ولم يقدم الموقع تفاصيل بشأن موعد إطلاق الطائرة، لكن يُعتقد أنه تم تنفيذ المهمة في مطلع الأسبوع.

Advertisements

وبحسب الموقع، تعد المهمة الاستطلاعية هي الأحدث في سلسلة من مهام الاستطلاع التي تنفذها طائرات أمريكية في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد التوترات قبل المهلة التي حددتها بيونغ يانغ لواشنطن لطرح مقترح جديد في محادثات نزع السلاح النووي.

وأجرت كوريا الشمالية، حديثًا اختبارين لمحركين صاروخيين على ما يبدو في موقعها لإطلاق الأقمار الصناعية على ساحلها الغربي، مما أثار تكهنات بأنها يمكن أن تطلق صاروخاً طويل المدى، تحت ستار تنمية الفضاء لأغراض سلمية.