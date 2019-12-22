كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل زعيم تنظيم "حراس الدين" في غارة للتحالف بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر سورية، مقتل قائد تنظيم "حراس الدين" المتشدد ،أبو خديجة الأردني في ريف إدلب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وبحسب المصادر، لقي "أبو خديجة" الأردني، مصرعه إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي قرب بلدة ترمانين في ريف إدلب.

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ويذكر أن تنظيم "حراس الدين" يضم كلا من مجموعات "جيش الملاحم"، و"جيش الساحل"، و"جيش البادية"، و"سرايا الساحل"، و"سرية كابل"، و"جند" الشريعة”، وفلول “جند الأقصى”.

ويعد تنظيم "حراس الدين" منشقا عن "هيئة تحرير الشام"؛ جبهة النصرة سابقاً، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي.