كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات في هونج كونج دعمًا لـ"مسلمي اليوغور" في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر أكثر من 1000 شخص في هونج كونج بسلام دعمًا لجماعة اليوغور العرقية في الصين اليوم الأحد، ولوحوا بأعلام ويغور الملصقات في الحي المالي بالمدينة، في أحدث مظاهرة خلال أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات المناهضة للحكومة.

وكان هناك حشد مختلط من الشباب والمسنين، يرتدون ملابس سوداء ويرتدون أقنعة لحماية هوياتهم، ورفعوا لافتات كتب عليها "الأويغور الحر، وهونغ كونغ الحرة"، و"الحكم الذاتي المزيف" في الصين ينتج عنها إبادة جماعية.

ويأتي الاحتجاج بعد إقالة لاعب خط الوسط. أثار مسعود أوزيل من نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم غضبًا في الصين بعد أن انتقد سياسات البلاد تجاه الأقلية العرقية المسلمة في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية المضطربة.

وقالت امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا تدعى وونغ حضرت الاحتجاج مع زوجها: "أعتقد أن الحرية والاستقلال الأساسيين يجب أن يكونا موجودين لجميع الناس، وليس فقط لهونغ كونغ".

ويقول خبراء ونشطاء الأمم المتحدة إن هناك مليون شخص على الأقل من اليوغور، ويُحتجز أعضاء من الأقليات المسلمة إلى حد كبير في معسكرات في شينجيانغ منذ عام 2017 في إطار حملة أدانتها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتقول بكين إنها تقدم تدريبًا مهنيًا للمساعدة في القضاء على النزعة الانفصالية وتعليم مهارات جديدة. وتنفي أي سوء معاملة لليغور.

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وأصبحت الاحتجاجات في هونغ كونغ الآن في شهرها السابع، وإن كان في هدوء نسبي في نهاية العام. ويشعر الكثير من السكان بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وتنفي الصين التدخل، وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان". والقت باللوم على القوات الأجنبية لإثارة الاضطرابات.

واجتاحت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ يوم السبت العديد من مراكز التسوق، مطاردة واعتقلت المتظاهرين الذين كانوا يلبون مطالبهم في ذروة عطلة نهاية الأسبوع للتسوق قبل عيد الميلاد.

وأثارت حملة القمع الشرسة التي شنتها الشرطة على المظاهرات والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع الكثير من المتظاهرين، الذين تشمل مطالبهم الديمقراطية الكاملة والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المتصورة.

وقال بول تشان، المدير المالي للمدينة، في مدونته اليوم الأحد، إنه قد تكون هناك موجة من الإغلاقات التجارية في العام الجديد إذا لم تتحسن ظروف السوق.

وأضاف، العديد من الشركات تتشبث بأسنانها وتكافح من أجل الحفاظ على أعمالها، مضيفا أنه يأمل أن يتوقف العنف.

