ذوو الاحتياجات الخاصة يحتجون على العثماني في نشاط حزبي

حاصر ذوو الاحتياجات الخاصة، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الأحد، لدى حلوله في نشاط حزبي بالعاصمة الرباط.

المحتجون الذين سبق لهم أن تظاهروا في عدد من المناسبات، وخصوصا في دورات مجلس العاصمة، مطالبين بالتنقل المجاني على متن الحافلات في جهة الرباط سلا القنيطرة، طوقوا العثماني، معيدين مطالبهم.

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي، دعا عبد العالي حامي الدين، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، إلى أن يكون النقل مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة في الجهة مجانيا.

من جانبه، قال العثماني، إن جميلة المصلي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة اتصلت مرتين من أجل قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، متعهدا باهتمام حكومي بهذه القضية، مضيفا أن الجماعة في العاصمة تتجه إلى دعم تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة على متن الحافلات.

Advertisements

يشار إلى أنه وسط احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت الحكومة، الأسبوع الماضي، المباراة الموحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث جرت المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، لتوظيف 200 شخص، مختلف القطاعات الحكومية، على اعتبار أن المرشحين الناجحين سيتوزعون على عدد من الإدارات، انطلاقا من المناصب المخصصة لكل قطاع على حدة.

يذكر أنه للمرة الأولى تنظم مباراة موحدة تهم 200 منصب، علما أنه في السنة الماضية، تم تخصيص 50 منصبا فقط، ووعدت الحكومة برفع العدد إلى 200 وذلك انطلاقا من السنة الجارية، وهو العدد نفسه المخصص في قانون المالية برسم عام 2020.