وداديون: ثقتنا كبيرة في اللاعبين.. رجاويون: نحن ملوك الديربي – فيديو

ميكروطروطوار: عبد الله أيت الشريف ويوسف العيرجي

الديربي الثالث هذا الموسم بين الغريمين التقليديين، الرجاء والوداد، لا يقل إثارة وتشويقا عن سابقيه، وهذا نا تعكسه الأجواء الرائعة والحماسية في جنبات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. التي تزينت باللونين الأحمر والأخضر.

وعلى الرغم من الأفضلية الودادية نن حيث النقاط في البطولة الاحترافية، إلا الحظوظ تبقى متساوية بين الفريقين، بحكم الطقوس الخاصة التي يعرفها هذا النزال، بالإضافة إلى غياب عدد من العناصر الأساسية عن الفريق الأحمر.

وبين هذا وذاك، تبقى الثقة التامة في الفريق، هي الشعور السائد بين الجماهير الودادية والرجاوية.

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كاميرا “اليوم24” كانت متواجدة في محيط الملعب، قبل انطلاق المواجهة واستقت لكم ٱراء البيضاويين، التي كانت على الشكل التالي: