عاجل.. مفاجآت عديدة في تشكيلة الرجاء والوداد

كشف كل من جمال السلامي مدرب الرجاء الرياضي، والصربي زوران مانولوفيتش ربان الوداد عن تشكيلة فريقيهما في مباراة الديريي التي ستنطلق بعد قليل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية.

واعتمد السلامي في تشكيلته على أنس الزنيتي في حراسة المرمى، بالإضافة لعمر بوطيب، وعبد الرحيم شاكر، وسند الورفلي، وعبد الجليل اجبيرة، ثم عمر العرجون، وزكرياء الوردي، وفابريس نغوما، ثم محسن متولي، وسفيان رحيمي، وبين مالانغو.

أما زوران، فاعتمد في توليفة الوداد على، محمد التكناوتي في حراسة المرمى، ثم العملود، وأشرف داري، وبدر كادارين، ونوصير، بالإضافة لإبراهيم النقاش، وأسرير، ووليد الكرتي، ثم اسماعيل الحداد، وبديع أووك، وأيوب الكعبي.

يذكر ان هذه المواجهة تدخل في إطار مباريات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية.