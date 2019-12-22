خلت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي، والتي أعلنت عنها الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” اليوم الأحد، من المغربي حكيم زياش.
وقلصت “كاف” قائمة المرشحين من 10 أسماء إلى 3 فقط، يتقدمهم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله بالفريق نفسه، المصري محمد صلاح، ثم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكانت الكونفيدرالية الإفريقية، أعلنت بداية الشهر الجاري عن تقليص اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة السمراء من 30 لاعبا إلى 10، حيث تواجد حينها زياش ضمن القائمة.
ويعد الجزائري محرز أبرز المرشحين لحصد الجائزة، بعد قيادته منتخب بلاده للتتويج بكأس أمم إفريقيا الأخيرة بمصر، ناهيك عن فوزه بالدوري وكأس الرابطة والاتحاد رفقة مانشستر سيتي.
وحقق ثنائي ليفربول، ماني وصلاح، دوري الأبطال والسوبر الأوروبيين، وكأس العالم للأندية مع “الريدز”، كما بلغ اللاعب السنغالي نهائي “كان” رفقة منتخب بلاده.
وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، يوم 7 يناير المقبل، في حفل سينظمه “كاف” بالغردقة في مصر، علما أن المصري محمد صلاح كان آخر المتوجين بالجائزة في النسختين الماضيتين.
كانت هذه تفاصيل خبر جائزة أفضل لاعب إفريقي.. زياش خارج القائمة النهائية لـ”الكاف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.