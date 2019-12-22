القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت سلسلة متاجر البقالة البريطانية "تيسكو"، إيقاف صناعة منتجاتها في أحد مصانعها في الصين، بعدما كشف تقرير إعلامي أن المصنع يجبر أشخاص على عمل دون موافقتهم، وبالسخرة.
وجاء ذلك بعد عثور طفلة بريطانية، على بطاقة لعيد الميلاد، كُتب عليها: "أرجوكم ساعدونا على إخطار مؤسسات حقوق الإنسان".
وأعلنت "تيسكو" اليوم الأحد، وقف الإنتاج وبدأت تحقيقًا فوريًا بعد أن أثارت صحيفة "صنداي تايمز" أسئلة حول ممارسات العمل في المصنع.
وكُتب في الرسالة أيضا: "نحن سجناء أجانب في سجن تشينغ بو بشنغهاي، وقد أجبرتنا الصين على العمل ضد إرادتنا".
وقالت "تيسكو" إنها لن تسمح أبدًا بعمالة السجناء القسرية في سلسلة التوريد الخاصة بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مراسلها تواصل مع سجناء سابقين في السجن المذكور أعلاه، ليكتشف أنه نهج متبع لدى إدارة السجن التي أجبرتهم أيضا، في السابق، على العمل بالسخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة بريطانية توقف إنتاج مصنعها الصيني إثر شبهات عمالة بالسخرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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