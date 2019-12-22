الولايات المتحدة: 13 إصابة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، إصابة 13 شخصا بجريمة إطلاق نار في منزل جنوبي مدينة شيكاغو، من بينهم قاصرين.

وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إنه لم تتوفر على الفور تفاصيل حول مدى الإصابات، لكن متحدث باسم الشرطة قال في مؤتمر صحافي، إن أربعة منهم في حالة حرجة في المستشفى، واصفا حالة بقية المصابين بـ"المستقرة". ومضيفا أن أعمار الضحايا تتراوح بين 16 و 48 عامًا.

ووصل إلى مكان الجريمة أكثر من 100 ضابط شرطة.

وغرد نائب مدير إدارة شرطة المدينة للشؤون الإخبارية والاتصالات، توم أهيرن، على "تويتر"، أن السلطات تعتزم تقديم مزيد من المعلومات "بما يتعلق بضحايا إطلاق النار المتعددين".

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في منزل في أحد الأحياء السكنية في المدنية.