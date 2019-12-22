دراسة: الطعام المصنع قد يعرض النساء لأضرار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة أميركية، مؤخرًا، أن النساء اللواتي يتناولن الكثير من الحلويات والحبوب المصنعة، أكثر عرضة للإصابة بداء الأرق من نظرائهن اللواتي لا يستهلكن الكثير من هذه الأطعمة.

وشارك في الدراسة، أكثر من خمسين ألف امرأة، متوسط أعمارهن في الستينيات، واللواتي انقطع الطمث عندهن، والذي ترتبط هذه الحالة في مشاكل النوم والأرق، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وفحص الباحثون بيانات الغذاء اليومي لهؤلاء النساء، وركزّوا على "مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة"، وهو مقياس لعدد الأطعمة التي يستهلكها الشخص والتي تساهم في زيادة مستويات السكر بالدم.

وبيّنت الدراسة أن النساء اللواتي استهلكن كربوهيدرات مكررة مثل الخبز الأبيض، والحلويات، والمشروبات الغازية المحلاة، هن اكثر عرضة بنسبة 11 في المئة للمعاناة من الأرق، بالمقارنة مع النساء الأخريات اللواتي لم يتناولوا الطعام المصنع.

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وقال قائد البحث، جيمس جانجفيش، من كلية الأطباء والجراحين، من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، إن " نتائجنا تشير إلى أهمية النظام الغذائي بالنسبة لمن يعانون من الأرق". وأضاف عبر البريد الألكتروني أنه "تجنب الأرق هو سبب وجيه آخر لتجنب الحلويات إلى جانب التحكم في الوزن".

وأضاف جانجفيش أنه "عندما ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة يرد جسمك بإفراز الأنسولين، ويمكن أن يؤدي ذلك لانخفاض نسبة السكر في الدم، وبالتالي إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول التي يمكن أن تؤثر بدورها على النوم".

وبينت دراسة سابقة أن السكر الأبيض هو السكر المكرر (السكروز) والذي يعتبر من أنواع السكريات الضارة المتواجد في الحلويات، لا ينصح بتناوله أكثر من ملعقتين صغيرتين يوميًا ،حيث إن الإكثار في تناول السكر الأبيض يعرض الصحة للكثير من الأضرار، وعلى رأسها السمنة وما يصاحبها من أمراض، إلى جانب الاكتئاب.