يافا: فجرا العبوة الناسفة بالسيارة بهدف قتل الشاهدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم، الأحد، لائحة اتهام ضد فادي عدس (27 عاما) وزاهر بيادسة (21 عاما) من مدينة يافا، نسبت إليهما محاولة قتل الشاهدة الرئيسية وطفليها ووالدتها، في سيارتها أثناء ارتكاب الجريمة، على خلفية جريمة قتل أشرف أبو قاعود. واتهمت النيابة كذلك عدس بعرقلة مجريات التحقيق.

ويُستدل من لائحة الاتهام أن الشاهدة كان يفترض أن تدلي بشهادتها أمام المحكمة، ضد المتهم أحمد عدس من يافا الذي نسبت إليه جريمة قتل أشرف أبو قاعود بالمدينة في وقت سابق. وكذلك جميل وعدي عدس المتهمين بالتآمر لارتكاب جريمة، وارتكابهما جرائم أخرى. ومما يذكر أن فادي وجميل وأحمد عدس هم أشقّاء".

وتبين من لائحة الاتهام التي قُدّمت ضد فادي عدس وزاهر بيادسة، أن "المتهمين خططا لقتل الشاهدة بهدف منعها من الإدلاء بشهادتها في قضية قتل أبو قاعود، وذلك عن طريق وضع عبوة ناسفة في سيارتها ومن ثم تشغيلها. وفي يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، قام المتهم زاهر بنصب جهاز تعقّب في سيارة الشاهدة، بهدف رصد تحركاتها. وعندما تواجدت الشاهدة في سيارتها مع والدتها وطفليها قام المتهمان بتعقبها وأثناء سفرها قاما بتشغيل العبوة الناسفة بهدف قتلها، إلا أنها نجت من محاولة القتل وأصيبت بجروح هي ومن معها بالسيارة. وأسفر التفجير عن أضرار في الجزء الأمامي من سيارة الشاهدة، وتطايرت الأجزاء الأمامية والخارجية من الغطاء إلى مسافة حوالي 50 مترًا، وتم دفع المحرك بعيدا ما يقارب 7 أمتار".

هذا، وجرى اعتقال المتهمين وتمّ تمديد فترات اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية من فترة إلى أخرى لغاية تقديم لائحة اتهام بحقهما مرفقة بطلب تمديد فترة اعتقالهما لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهما.