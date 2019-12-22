شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية بتعز تلقي القبض على متهمين بحادثة قتل مرافقي المحافظ والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 ألقت قوات الشرطة العسكرية، صباح اليوم الأحد، القبض على سجناء متهمين بقتل مرافقي محافظ تعز في مدينة التربة جنوب تعز.

Advertisements وتمكنت قوات الشرطة العسكرية من القاء القبض على 10 سجناء بعد ساعات من فرارهم إلى مناطق مجاورة لمدينة التربة. وكان 10 سجناء متهمين بقتل مرافقي محافظ تعز نبيل شمسان قد تمكنوا من الفرار من سجن الشبكة بمدينة التربة، في ساعات متأخرة من ليل امس السبت، حسبما ذكره محور تعز.

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