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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية بتعز تلقي القبض على متهمين بحادثة قتل مرافقي المحافظ والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
ألقت قوات الشرطة العسكرية، صباح اليوم الأحد، القبض على سجناء متهمين بقتل مرافقي محافظ تعز في مدينة التربة جنوب تعز.
وتمكنت قوات الشرطة العسكرية من القاء القبض على 10 سجناء بعد ساعات من فرارهم إلى مناطق مجاورة لمدينة التربة.
وكان 10 سجناء متهمين بقتل مرافقي محافظ تعز نبيل شمسان قد تمكنوا من الفرار من سجن الشبكة بمدينة التربة، في ساعات متأخرة من ليل امس السبت، حسبما ذكره محور تعز.
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