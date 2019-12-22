مسؤول بتعز: لن نستثني أحد خلال حملة إزالة العشوائيات والاستحداثات المخالفة

الأحد 22 ديسمبر 2019

للاسبوع الثاني على التوالي تواصل السلطة المحلية بالمحافظة، إزالة العشوائيات والاستحداثات والبناء العشوائي المخالف للمخطط العام في كل الشوارع والاحياء السكنية في المدينة وباشراف ومتابعة الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة لشؤون مديريات المدينة.



وأزالت الحملة حسب الخطة الميدانية المقرة من السلطة المحلية واللجنة الأمنية، عدد من الاستحداثات والمخالفات باحياء متفرقة من المدينة حيث تم ازالة عدد من العشوائيات في الشوارع الرئيسية وامام المحلات التجارية في مناطق متفرقة من المدينة والتي ادت الى عرقلة حركة السير والازدحام المروري وزادت من معاناة المواطنين.

وقال وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل مشرف الحملة أن حملة إزالة العشوائيات والاستحداثات المخالفة مستمرة في كل انحاء المدينة وبحسب الخطة التي تم اقرارها بهذا الخصوص مؤكدا بأنه سيتم تحديد وترتيب الاسواق وتحديد محطات خاصة بتعبئة الغاز بالتنسيق مع مكتب شركة الغاز بالمحافظة وضبط المخالفين.

واكد جامل بأن الحملة لن تستثني أحد مهما كانت المبررات ولاتساهل او تراجع في تنفيذ إزالة كل العشوائيات المخالفة التي شوهت المدينة ومظهرها الجمالي ومخططها العام.

من جانبه اوضح مدير الاسواق صادق الطويل أن السلطة المحلية ستحدد مواقع واسواق خاصة للباعة المتجولين وبائعي الخضروات والفواكه وغيرها ونقلهم إليها خلال الايام القادمة وسيتم معالجة الكثير من الاشكالات المتعلقة بنتظيم وترتيب الاسواق وضبط مواردها بشكل رسمي.

كما حذرت الحملة المخالفين من اعادة طرنبات البترول او الغاز بعد ازالتها حيث سيتم اتخاذ اجراءات عقابية رادعة حيالهم بحبس اصحابها ومصادرة الطرنبات التابعة لهم وفرض غرامة مالية كبيرة عليهم، بالاضافة الى الاكشاك او الاستحداثات الاخرى التي تم ازالتها منذ بداية الحملة.

وتشارك في الحملة عدد من الوحدات العسكرية والأمنية بقيادة المقدم عبدالله النقيب ضابط الامن والنظام بإدارة شرطة تعز بالتنسيق مع مدراء عموم مديريات المظفر والقاهرة وصالة في المدينة ومكتب الاشغال العامة وادارة الاسواق وصندوق النظافة والتحسين في المحافظة وفروع تلك المكاتب في المديريات.

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ودعت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية جميع المواطنين التعاون مع الحملة والإبلاغ عن اي استحداثات عشوائية في المدينة او عودة بعض المخالفين ليتم ازالتها وضبطهم، مؤكدين استمرار الحملة حتى انهاء كل الاستحداثات المخالفة