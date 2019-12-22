اليمن.. التعزيزات الحوثية تستمر بالضالع والهدوء سيد الموقف بالجبهات

الأحد 22 ديسمبر 2019

تستمر التعزيزات الحوثية في الضالع، فيما يسود الهدوء في معظم الجبهات بالمحافظة.



وأفادت مصادر محلية، بأن أجواء من الهدوء الحذر سادت مختلف النقاط المحورية الواقعة على خطوط المواجهات النارية بجبهات شمال وغربي محافظة الضالع.

ويأتي هذا بالتزامن مع تعزيزات حوثية جديدة وصلت إلى جبهة مريس

Advertisements

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن، الهدوء الحذر كان سيد الموقف العسكري منذ أمس السبت وحتى صباح الأحد في جبهات الجب، بتار، الفاخر، مرخزة، الأزارق، وهي جبهات نارية تنتشر على طول وامتداد الحدود الشمالية والغربية لمحافظة الضالع مع محافظتي إب وتعز .

إلى ذلك، استهدفت نيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، تعزيزات حوثية في منطقة شهور وبيت الشرجي كانت في طريقها إلى جبهتي الجب و الفاخر بقعطبة.

وماتزال مليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات

عسكرية ضخمة منذ أيام تصل تباعا إلى جبهات الضالع.

وكانت المليشيات شنت سلسلة هجمات واسعة صوب مواقع القوات المشتركة في مختلف جبهات الضالع الممتدة من الفاخر وحتى مريس وأيضا جبهة الأزارق ولكن دون تحقيق أي نتائج تذكر سوى تكبيدها بالخسائر المادية والبشرية