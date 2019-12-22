شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل الفلسطينية»: قرار الجنائية الدولية خطوة نحو العدالة والان نبدء بالتفاصيل

عدّت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة خطوة إيجابية نحو العدالة الدولية.

وأكدت الهيئة خلال اجتماعها في بيروت اليوم ، أن إعلان ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أنها تريد فتح تحقيق بخصوص جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، يعد انتصارًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت الهيئة في بيان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة وإيجابية نحو العدالة ومحاسبة القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين على جرائمهم .