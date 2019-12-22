شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل الفلسطينية»: قرار الجنائية الدولية خطوة نحو العدالة والان نبدء بالتفاصيل
عدّت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة خطوة إيجابية نحو العدالة الدولية.
وأكدت الهيئة خلال اجتماعها في بيروت اليوم ، أن إعلان ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أنها تريد فتح تحقيق بخصوص جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، يعد انتصارًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت الهيئة في بيان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة وإيجابية نحو العدالة ومحاسبة القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين على جرائمهم .
كانت هذه تفاصيل خبر «العمل الفلسطينية»: قرار الجنائية الدولية خطوة نحو العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.