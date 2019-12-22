شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يجندون طالبات المدارس والان نبدء بالتفاصيل

قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني اليوم الأحد، إن جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران تقوم بتنفيذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس.

وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، أن ذلك جاء ضمن أعمال "الجماعة الإرهابية المتصاعدة بما تبقى من مناطق سيطرتها".

وأضاف أن "هذه الخطوة تهدف إلى إلحاقهن بتشكيلاتها النسوية المسلحة واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية".

ودعا الوزير اليمني المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء وكافة الحقوقيين والنشطاء لإدانة هذه الممارسات "الإجرامية" وكافة أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية.