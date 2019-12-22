إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بالرياض‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت السعودية، الأحد، على مشروع اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.



وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، إلى أن الاتفاق تم توقيعه عقب استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالرياض.







يذكر أن العاصمة السعودية استضافت، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.