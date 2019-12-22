صحيفة إماراتية: العدالة تتحرك نصرة لفلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "أخيراً أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تحركها للتحقيق في مجازر الاحتلال " الإسرائيلي" بالأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي لا تكاد تتوقف على مدار الساعة بحق البشر والثمر والحجر وكل ما يمت للحق الفلسطيني بصلة، والمؤكد بقوة قرارات الشرعية الدولية ومنها العشرات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".



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وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" - لا شك أن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحرك لممارسة اختصاصها الإقليمي في فلسطين تحرك هادف ومطلوب طالما عملت سلطات الاحتلال على تجنبه وعدم وقوعه، لكن العدالة التي تتحرك اليوم ينتظرها الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة كانوا يعانون فيها كل الويلات والنكبات والمجازر وسفك دمائهم دون أن يتهاونوا عن تأكيد التزامهم الثابت بقضية وطنهم وحقوقهم التامة بما فيها قيام الدولة الفلسطينية تأسيا بباقي شعوب الأرض على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابعت كل جريمة مصنفة على أنها ضد الإنسانية ارتكبها الاحتلال، لا بل بات الشك يعتبر قرينة في قانونه يتيح إباحة الدم الفلسطيني وقتل حتى الأطفال والزج بهم في غياهب السجون لفترات غير محددة، والاستيلاء على الممتلكات عبر قوانين عنصرية وسلب الأراضي وبناء المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين ومنعهم من البناء فوق أراضيهم.. كل هذا جانب من التاريخ المقزز للاحتلال الذي يُجمع العالم برمته على تجريمه وضرورة تحرك العدالة لإنصاف الضحية في مواجهة الجلاد، واليوم مع صدور القرار عن "الجنائية الدولية" في "لاهاي" فإن النداء الذي طالما طالب به الشعب الفلسطيني وصل صداهُ وبات من غير المقبول أن لا يتمّ الأخذ به وممارسة المحكمة لجميع سلطاتها في التحقيق والمساءلة والمحاكمة.

وشددت في الختام على أن فلسطين قضية إنسانية وعربية وإسلامية، وسلام الشرق الأوسط والمنطقة لا يمكن تصوره في غياب الحل العادل والشامل على أساس "حل الدولتين"، ومن هنا كان العالم أجمع يرفض الاعتراف مطلقاً بالتصرفات أحادية الجانب من قبل الاحتلال أو ما ينتج عنها تحت أي ظرف، وكان تأكيد المجتمع الدولي وخاصة دول العالم العربي على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية رغم الكثير من الأحداث والقضايا والتحديات، فهي قضية شعب كامل يخوض الصراع الأطول في العصر الحديث لاستعادة جميع حقوقه التي يعمل الاحتلال على تسويفها وإيجاد وقائع جديدة على الأرض تجعل الحل العادل ضرباً من المستحيل، لكن العدالة التي طالما طرق بابها الشعب الفلسطيني وأبدت الاستجابة الواجبة اليوم يمكن أن يبنى عليها الكثير لوقف الكثير مما يتعرض له الشعب الفلسطيني الذي يعاني القمع والتنكيل والإبادة في أرضه.