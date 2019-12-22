صحيفة تتحدث عن تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في فلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، أنه "فور إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رد قادة الكيان برفض الإعلان بزعم أن "المحكمة لا تملك أي سلطة لإجراء هذا التحقيق".. وبنسودة أعربت عن قناعتها بأن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".



وقالت صحيفة" الخليج" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" إن "إسرائيل" التي ترى نفسها فوق كل القوانين، ولا تمتثل أساساً لقرارات الشرعية الدولية، ليست عضواً في المحكمة وهي لا تعتبرها هيئة دولية معنية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنظر إليها نظرة استخفاف طالما هي قادرة على انتهاك كل القوانين والشرائع جراء الدعم الأمريكي لها.

وذكرت أنه إذا كانت المحكمة قد تأخرت كثيراً في قرارها، خصوصاً أن السلطة الفلسطينية هي عضو في المحكمة، وتقدمت قبل خمس سنوات بطلب النظر في جرائم الحرب التي يرتكبها مسؤولون "إسرائيليين"، فإنها الآن تقرر التحرك بعدما بلغت الجرائم "الإسرائيلية" حداً لا يمكن التغاضي عنه، خصوصاً أن هذا التأخير كان بمثابة فرصة لسلطات الاحتلال، كي ترتكب المزيد من الجرائم من دون أية مساءلة أو ردع، لذا أمام المحكمة الجنائية الدولية الآن فرصة للقيام بمهامها وتعديل موقفها، وعليها ألا تفشل في هذه المهمة التاريخية.

وأوضحت أن إسرائيل قد ارتكبت على مدى احتلالها للأرض الفلسطينية آلاف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفي أراضٍ عربية أخرى، وظلت من دون عقاب..

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لافتة إلى أن عمليات الاستيطان والتهويد ومصادرة الأرض، والاعتداءات التي ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة وما نتج عنها من مآسٍ إنسانية، تشكل كلها وقائع وأدلة موثقة أمام المحكمة كي تباشر عملها.

وتابعت إذا كانت المحكمة لا تنظر في دعاوى ضد دول، إنما ضد أفراد، فإن كل المسؤولين "الإسرائيليين" الحاليين والسابقين وعلى مختلف المستويات السياسية والعسكرية والأمنية هم جناة، وتنطبق عليهم صفة مجرمي الحرب، ويجب أن يساقوا إلى المحكمة وتصدر بحقهم الأحكام التي يستحقونها، كما حصل بالنسبة لمجرم الحرب الصربي رادوفان كارادزيتش، ومجرم الحرب السيراليوني تشارلز تايلور.

وأشارت إلى أن هناك إجماعا دوليا لدى ذوي الاختصاص المهتمين بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان، على أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب، فمنظمة العفو الدولية اعتبرت في بيان لها يوم 19 نوفمبر الماضي، أن الاستيطان "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة "ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب"، في حين أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة "تمثل انتهاكاً للقانون الدولي".

كما لفتت إلى أن "إسرائيل" يمكن أن تعرقل عمل المحكمة إذا رفضت عرض روايتها، لكن في القضايا الواضحة مثل الاستيطان والعدوان على غزة فهي لن تستطيع.

واختتمت افتتاحيتها بقولها " المهم أن المحكمة الجنائية فتحت أبوابها أخيراً. لعلها تستطيع تحقيق العدالة التي طال انتظارها.