الصليب الأحمر الدولي: 8 من كل 10 يمنيين يعيشون على المساعدات

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أن "8 من كل 10 يمنيين، يعيشون على المساعدات، جراء الحرب المستمرة في البلاد للعام الخامس"، مشيرة إلى أن "هناك 7 من من كل 10 أشخاص في اليمن لا يمكنهم الوصول إلى أي رعاية صحية، مع معاناة 6 من كل 10 يمنيين من عدم حصولهم على المياه النظيفة".
ولفتت إلى أن "اثنين من كل 10 من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى المأوى وهذه كارثة إنسانية".
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