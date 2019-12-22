الصليب الأحمر الدولي: 8 من كل 10 يمنيين يعيشون على المساعدات

أعلنت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ عن أن "8 من كل 10 يمنيين، يعيشون على المساعدات، جراء الحرب المستمرة في البلاد للعام الخامس"، مشيرة إلى أن "هناك 7 من من كل 10 أشخاص في ​اليمن​ لا يمكنهم الوصول إلى أي رعاية صحية، مع معاناة 6 من كل 10 يمنيين من عدم حصولهم على ​المياه​ النظيفة".

ولفتت إلى أن "اثنين من كل 10 من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى المأوى وهذه كارثة إنسانية".