اردوغان: سنزيد الدعم العسكري لحكومة السراج في ليبيا إذا تطلب الامر

اعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ان "​تركيا​ ستزيد دعمها العسكري ل​حكومة​ ​فايز السراج​ في ​ليبيا​ إذا استدعى الأمر، وستقيّم الخيارات الجوية والبرية والبحرية"، مشيرا الى ان "تركيا لن تتراجع مطلقا عن الاتفاقات البحرية والأمنية التي وقعتها مع حكومة السراج"، موضحاً انه "اذا تم التخلي عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإنهم لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر"، كاشفاً ان "تركيا ستبدأ من عام 2022 بإنزال غواصة جديدة إلى الماء كل عام".

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