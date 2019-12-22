مسؤول في "حماس": الاحتلال ينتهك حقوق مسيحيي غزة

لفت المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم إلى أن "استمرار ​الاحتلال الاسرائيلي​ بحرمان المسيحيين في ​قطاع غزة​ من الاحتفال بأعياد ​الميلاد​ بمدينتي ​القدس​ و​بيت لحم​ يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية"، معتبراً أن "هذا السلوك من الاحتلال الإسرائيلي يخالف كل الأعراف والقوانين الإنسانية".

وأشار إلى أن "الاحتلال يتمرد على القانون الدولي الذي يكفل للإنسان حرية الوصول إلى دور العبادة"، لافتاً إلى أن "تمرد الاحتلال على القوانين والمؤسسات الدولية، يتطلب موقفا دوليا جادا لمعاقبته على جرائمه بحق كل مكونات شعبنا، وعلى سلوكه العنصري المتواصل".