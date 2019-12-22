خارجية اسرائيل: لن نهدم قرية الخان الأحمر تحسبا لمعاقبة من قبل المحكمة الدولية

أكد وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​، في حديث اذاعي، أن "​تل أبيب​ لن تمضي في تطبيق خططها لهدم قرية الخان الأحمر البدوية، تحسبا لمعاقبة محتملة من قبل ​المحكمة الجنائية الدولية​"، مشيراً الى ان "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" خلص إلى الاستنتاج بأن هدم القرية العربية هو مسألة حساسة للغاية قد تصبح بمثابة "القشة الأخيرة" بالنسبة للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ​فاتو بنسودا​، في قرارها بشأن إطلاق تحقيق ضد إسرائيل من عدمه".

واوضح كاتس أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​بنيامين نتانياهو​ كان على دراية بهذا الأمر عندما أطلق وعودا متكررة بهدم القرية"، لافاً إلى ان "حكومة تل أبيب في مشاوراتها بشأن الخان الأحمر أخذت في الحسبان منذ البداية موقف ​المحكمة الدولية​".