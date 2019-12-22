ما لا يقل عن 25 ألف شخص فروا من إدلب السورية إلى تركيا

أفادت وكالة ​الأناضول​ التركية أن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من إدلب في شمال غرب ​سوريا​ إلى ​تركيا​ خلال اليومين الماضيين في حين كثفت ​القوات​ السورية والروسية قصفها للمنطقة.

وقال الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ يوم إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه تركيا. وأشار سكان ومسعفون إلى أن طابورا طويلا من المركبات شوهد يغادر مدينة ​معرة النعمان​ التي تسيطر عليها المعارضة يوم الجمعة.