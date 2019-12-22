لافروف: سنرد على عقوبات واشنطن ضد مشاريع نقل الغاز

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، في حديث تلفزيوني، أن "​موسكو​ سترد على ​العقوبات الأميركية​ ضد مشروعي نقل ​الغاز​ "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" من دون أن يضر ذلك بمصالحها".

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