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رئيس الوزراء الهندي يحمل المعارضة مسؤولية أعمال العنف

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حمل رئيس الوزراء ​الهند​ي، ​ناريندرا مودي​، المعارضة في الهند مسؤولية أعمال ​العنف​ التي اندلعت احتجاجًا على قانون المواطنة المثير للجدل، مشيراً إلى أن "المعارضة الرئيسية تحاول نشر الأكاذيب والخوف فيما يتعلق بقانون المواطنة".

واتهم مودي ​حزب المؤتمر​ المعارض بـ"أنه يحاول نشر الخوف في أجزاء أخرى من البلاد، وليس فقط في العاصمة ​نيودلهي​"، معتبراً أن "جميع أنواع الأساليب جُربت من أجل إسقاطه من ​السلطة​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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