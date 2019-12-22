رئيس الوزراء الهندي يحمل المعارضة مسؤولية أعمال العنف

حمل رئيس الوزراء ​الهند​ي، ​ناريندرا مودي​، المعارضة في الهند مسؤولية أعمال ​العنف​ التي اندلعت احتجاجًا على قانون المواطنة المثير للجدل، مشيراً إلى أن "المعارضة الرئيسية تحاول نشر الأكاذيب والخوف فيما يتعلق بقانون المواطنة".

واتهم مودي ​حزب المؤتمر​ المعارض بـ"أنه يحاول نشر الخوف في أجزاء أخرى من البلاد، وليس فقط في العاصمة ​نيودلهي​"، معتبراً أن "جميع أنواع الأساليب جُربت من أجل إسقاطه من ​السلطة​".