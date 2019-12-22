وصول عناصر من مكافحة الشغب الى امام دارة دياب

وصل عدد من عناصر ​مكافحة الشغب​ الى امام دارة رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ في تلة الخياط.

يذكر ان ان شابات من الحراك المدني يتجمعون أمام منزل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب في تلة الخياط، احتجاجا على ادعاء البعض تمثيل الحراك ورفضا لأي موعد للحوار مع دياب.

وأكد عضو الهيئة العامة لـ"هيئة تنسيق الثورة" محمد عبدالله أنه خلافا لما يروج فان الهيئة لن تلتقي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، وهناك نقاش بين المكونات في الهيئة العامة لوضع ورقة سياسية تحدد كيفية تعاملها مع الملف الحكومي، مع التأكيد والإصرار على تمسكها بحكومة اختصاصيين حيادية.