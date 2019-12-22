تجمعات أمام منزل دياب رفضا لأي موعد للحوار معه

تجمع عدد من شابات ​الحراك المدني​ أمام منزل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​حسان دياب​ في تلة الخياط، احتجاجا على ادعاء البعض تمثيل الحراك ورفضا لأي موعد للحوار مع دياب.

من جهة ثانية، لفت محمد نون باسم "البنك الاعلامي اللبناني" بعد لقائه دياب إلى أنه بصفته الشخصية كرئيس للبنك، دعا الى "التعاون والحوار مع رئيس الحكومة المكلف من أجل إنقاذ الوضع". ولفت إلى أنه شخصية مستقلة.

وطالب دياب بـ "الالتفات الى ​منطقة البقاع​ والافادة من ثرواتها وبخاصة ​نهر العاصي​ لأن منطقة البقاع و​بعلبك​ تعاني الحرمان".