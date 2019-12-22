شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية حزب السلام: المحافظات مش مستعده لتطبيق قانون المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، أهمية تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون الإدارة المحلية، متابعًا: "إحنا أكثر ناس طالع عينه بسبب الخدمات، لكن لا اعتقد أن المحافظات استعدت وجاهزة لتطبيق القانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى ضوء التقرير البرلماني.

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وقال حساسين، أن أغلب الأحزاب وربما نحن منهم، لم تستعد بشكل كامل لخوض انتخابات المحليات فى الوقت الحالى، مطالبًا فى الوقت ذاته بتوسيع تعريف العامل.

ووجه حساسين، الشكر للجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى على جهدها فى التجهيز لمشروع القانون، مضيفًا: "القانون تم مناقشته بشكل جيد، لو طبق حقًا مصر هتتغير بنسبة 100%، هناك أدوات رقابية قوية، ويقضى على البيروقراطية والفساد، والتحول إلى اللامركزية".

فى سياق متصل، مازح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد عطا سليم قائلا : " لو تكلمت سأسقط عضويتك"، ثم استكمل حديثة بقوله : " إيه اللى قعدت تجاه حزب المؤتمر انت مش فى حزب مستقبل وطن"، ليرد النائب انه فصل، فعلق رئيس النواب : "مليش دعوه انفصلت ولا لا، طيب هكلمهم يرجعوك".