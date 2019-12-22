شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يداعب نائب: "لدى قدرة على قراءة كلام الشفايف بدون ما أسمعه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب إيهاب الخولى، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث طالبه بالإنصات، متابعاً، : "عرفت كنت بتقول إيه، أنا عندى قدرة أقرأ كلام الشفايف بدون ما أسمعه".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أنه حالياً يجرى ترسيماً للحدود بين المحافظات، متابعاً: "الترسيم الحالى لا يحقق التنمية البشرية، لابد أن يتم التقسيم بشكل عرضى، والحدود هى الحدود من أيام قدماء المصريين، بالتقسيم الطولى".

وتابع رئيس البرلمان، أن محافظة الوادى الجديد، 44% من مساحة مصر، من حدودها بالجيزة إلى حدودها مع ليبيا، وهذا لا يحقق التنمية على الإطلاق.