رئيس البرلمان يداعب نائب: "لدى قدرة على قراءة كلام الشفايف بدون ما أسمعه"

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وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أنه حالياً يجرى ترسيماً للحدود بين المحافظات، متابعاً: "الترسيم الحالى لا يحقق التنمية البشرية، لابد أن يتم التقسيم بشكل عرضى، والحدود هى الحدود من أيام قدماء المصريين، بالتقسيم الطولى".
وتابع رئيس البرلمان، أن محافظة الوادى الجديد، 44% من مساحة مصر، من حدودها بالجيزة إلى حدودها مع ليبيا، وهذا لا يحقق التنمية على الإطلاق.
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