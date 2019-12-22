شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: فوجئت برفض مستقبل وطن مناقشة قانون المحليات رغم أنه حزب شبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب هناك التزاما دستوريا بأن يتم اجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات.

وتابع عبد العال قائلا: "الأولويات هى التى أدت إلى تأخير انتخابات المحليات" لافتا إلى أن مناقشة مشروع القانون يجب أن تتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى حتى لا يتهم المجلس بالتقاعس عن الوفاء بالالتزامات والمحددات الدستورية.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن وفد المراجعة الأفريقية خلال لقائى به مؤخرا تساءل عن انتخابات الإدارة المحلية وهى قاعدة من قواعد الحوكمة فى الإدارة.

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وقال عبد العال: "لا يمكن أن تستمر مصر من عام 2011 بدون مجالس محلية، ولو سألونى كرجل مهنى متخصص من الأهم مجلس الشيوخ ومجلس النواب ولا الإدارة المحلية سأقول الإدارة المحلية هى الأهم".

وتابع رئيس البرلمان:" الإدارة المحلية هى المدرسة التى تدرب بها المواطنين مضيفا أن حزب مستقبل وطن هو أكثر الأحزاب شبابية والمفروض أن يكون أكثر الأحزاب حرصا على الإدارة المحلية لأن عنده كوادر شبابية بالمحافظات ويستطيع أن يدفع بها فى الانتخابات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية وتعقيبا على رفض النائب أشرف رشاد متحدثا عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن.