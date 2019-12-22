شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: "على الأحزاب السياسية أن تكون جاهزة للمحليات الآن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الكوادر الحالية بالأحزاب غير مؤهلة جيدًا لخوض انتخابات المحليات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج تأهيل، والتأهيل يحتاج وقت، متابعًا: "أنا متحفظ على تنفيذ القانون فى الوقت الحالى، الناس الموجودة فى المحليات، مش هتقدر تطبق اللامركزية الإدارية بالشكل المطلوب".

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عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن لدينا 106 حزب، متابعًا: "من المفترض أن تكون الأحزاب مؤهلة للمحليات الآن، قبل الانتخابات النيابية، وفى النهاية نحن نتناقش، والقانون لن يمر إلا بنقاشاتنا".

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن بعض المشروعات قد لا تكون مكملة للدستور، نقاشها يختلف عن تلك المكملة للدستور، متابعًا: "ألاحظ أننا فى النقاشات، نتحدث عن الانتحابات، ولا نتحدث عن التنظيم، كأنه ملوش لزمة ولو القانون مش جيد، هتكون الانتخابات ملهاش لزمة".