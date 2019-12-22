عبد العال للنواب: انتخابات المحليات عاملة لكم شبح.. لا تستمعوا لغير القانونيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء إلى التعامل مع النص الدستورى الخاص بنسبة التمثيل فى المجالس المحلية وهى ربع المقاعد للشباب وربع للمرأة و50% عمال وفلاحين، مؤكدا أن إصدار القانون حاليا ليس معناه التنفيذ وإجراء الانتخابات مباشرة، لأن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها. Advertisements جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. وقال "عبد العال" للنواب: "أنا عايز أفض الاشتباك، عارف إنكم قادمين على انتخابات مجلس النواب، وعارف إن الانتخابات المحلية عاملة لكم شبح كدا، أنا مقدر ذلك تماما، المفروض عايزكم تفصلوا ما بين القانون والانتخابات، اللى فى ذهنكم إن القانون النهاردة الانتخابات بكرة، هذا غير صحيح، الانتخابات أمر تقدره الدولة طبقا لاعتبارات كثيرة جدا، موجود قانون إدارة محلية قائم على فكرة، وكل من القوانين الموجودة ما لم يلغيها المشرع فهى قائمة، والدولة لو عايزة تعمل انتخابات استنادا للقانون القديم القائم حاليا هتعملها، المشكلة أنكم تسمعوا لفتاوى البعض من غير القانونين".

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