شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: 280 ألف معتقل فى 55 سجنا بتركيا يتعرضون للتعذيب والتنكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح سازجين تانرى كولو نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض ممارسات أردوغان وقمعه لشعبه مؤكدا أن سجون تركيا الـ 355 تشهد وقائع تعذيب، كما أن الأمر لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة فى إسطنبول وأنقرة وديار بكر فحسب.

ونشرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية تقريرا مفصلا عن حالة السجون فى تركيا مؤكدة أن الشهر الماضى ظهرت أدلة جديدة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة للتعذيب فى مديرية أمن أنقرة، بعدما قالت تقارير فى يوليو الماضى أن 100 دبلوماسى سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، تعرضوا للتعذيب فى مديرية أمن أنقرة على يد عناصر من جهاز الاستخبارات.

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وأكد كولو، أن جميع سجون تركيا البالغ عددها 355 سجنًا تشهد عمليات تعذيب، لافتا إلى زيادة عدد المعتقلين فى أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، حيث نفذت السلطات حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة المشاركة فى تدبير الانقلاب.

وتابع:" فى أعقاب الانقلاب تم حبس أكثر من 30 ألف شخص فى بتهمة المشاركة فى تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين فى العالم والذى يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل. كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدنى وعسكرى من عملهم كما أن سجون تركيا تضم 280 ألف معتقل، بينما الطاقة الاستيعابية القصوى للسجون 220 ألف فقط بزيادة 60 ألف معتقل، مشيرًا إلى أن هناك سجونا طاقتها الاستيعابية 5 آلاف فقط، ولكنها تضم 10 آلاف سجين".

وذكر كولو :"أمامنا نظام الآن ينفذ عمليات التعذيب بشكل ممنهج، انتهاكات حقوق الإنسان فى التسعينيات كانت بشكل أكثر فى تركيا ضد الأكراد، هذه المنطقة كانت تدار إما بقوانين الطوارئ أو الأحكام العرفية منذ انقلاب 12 سبتمبر وحتى عام 2002"، مؤكدا أن السلطات التركية لا تفرق بين أى تيارات معارضة، فالجميع يتعرض للتعذيب كما أنه لم يسبق أن ضمت سجون تركيا 11 ألف امرأة مثل ما يحدث حاليا.