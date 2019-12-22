شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: لا علاقة بين إقرار قانون الإدارة المحلية وتوقيت إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لا استطيع رفض قانون الادارة المحلية من حيث المبدأ لانه التزام دستورى وهذا هو المبرر لمناقشة قانون الإدارة المحلية، مضيفا :"ألف مرة ناديت بانتخابات المحليات لأنه التزام دستورى وهناك مؤسسة دستورية لم يتم بنائها".

وأضاف:"لاعلاقة بين إقرار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات"، مضيفا: أهم شىء أن يتم إقرار القانون أما إجراء الانتخابات فهذا مش شغلنا وانما مسئولية التنفيذين".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية، وتعقيبا على رفض النائب أشرف رشاد متحدثا عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن.