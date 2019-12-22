شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: لا علاقة بين إقرار قانون الإدارة المحلية وتوقيت إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف:"لاعلاقة بين إقرار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات"، مضيفا: أهم شىء أن يتم إقرار القانون أما إجراء الانتخابات فهذا مش شغلنا وانما مسئولية التنفيذين".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية، وتعقيبا على رفض النائب أشرف رشاد متحدثا عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن.
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