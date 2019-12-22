شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية الوفد" تطالب بإعادة مشروع قانون الإدارة المحلية للجنة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وبصفته ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإعادة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس مرة أخرى لإعادة مناقشته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

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وقال سليمان وهدان: "دائما نختزل قانون الإدارة المحلية فى الانتخابات، وهو بند واحد فى القانون، أنا كنت فى يوم من الأيام عضو ورئيس مجلس محلى، لابد من الفصل المالى، لأنه مهم جدا لتنمية المحافظة، والشق الإدارى فى ذات الوقت عندنا مشاكل متداخلة، وتوجد اشتباكات، عايزين قانون الإدارة المحلية يعالج المشاكل والاشتباكات، واعتمد التخطيط العمرانى وزمام الوحدات المحلية، وترسيم الحدود بين المحافظات، وهذا أمر فيه استحقاق دستورى، فمحافظة لديها مساحة كبيرة جدا ولديها مقومات تستغلها، ومحافظات أخرى مساحتها صغيرة ولا يوجد لديها مقومات".

وتابع "وهدان"، الذى تحدث ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائلا: "كنت أتمنى الحكومة تحل هذه الاشتباكات، والإشكالية الموجودة النهاردة فى النسب الانتخابية فى تمثيل الشباب والمرأة والعمال، هناك قوائم وأحزاب ستشارك فى هذا العمل، لما أتكلم عن كيفية التنسيق بين القوائم، وإن فوق 60 ألف شاب هدخلهم الانتخابات، لابد من عمل ورش لتدريب الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وكافة الفئات، على أساس نعد شخصية قيادية تضيف للدولة".

واستكمل "وهدان"، "نطالب بإعادة هذا المشروع إلى اللجنة مرة أخرى، للأسباب التى ذكرتها، وأن نتحمل مسئوليتنا ونعد مشروع قانون خاص بالإدارة المحلية يكون متكامل، ازاى محافظات فيها موانى ومحاجر وبترول، وموارد، وأخرى لا، مشفتش الكلام دا موجود فى القانون، لابد إن الناس يستفادوا من هذه الثروات الموجودة، مش مواطن جنبه ثروات وبترول ومش لاقى ياكل أو مفيش مستشفيات".