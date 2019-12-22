شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار فى تركيا نار.. و أردوغان يتجه لزيادة سعر البنزين مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية أنه من المنتظر أن تشهد أسعار الوقود في تركيا ارتفاعا خلال اليومين القادمين، متأثرا بالأوضاع العالمية، فيما توقع خبراء أن يسجل الديزل زيادة قدرها 32 قرشا بينما البنزين سيزيد بمقدار 19 قرشا.

وتقع تركيا بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات فى العالم، ويرتبط سعر المحروقات فيها بالسعر العالمى.

وقالت صحيفة زمان إن سعر برميل نفط برنت سجل 66.53 دولار بالأسواق الدولية، مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار، فى حين سجل سعر نفط برنت على الجانب التقني 66.70 إلى 66.79 دولار، يتم رصده في حدود 66.52 إلى 66.61.

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وتوقع خبراء بتواصل هذا الارتفاع مع إلغاء الصين الضرائب للمنتجات الكيميائية ومنتجات النفط الأمريكية المصدر على مدار الـ 12 شهرا الأخيرة فى حين تشير منظمة أوبك الدولية المصدرة للنفط إلى جانب قرارات بعض الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة، إلى أنه توجد عوامل أخرى تساعد فى ارتفاع أسعار الوقود.