زوران يستدعي 19 لاعبا لمباراة “الديربي”

عائشة مجيب _صحافية متدربة

أعلن مدرب الوداد الرياضي، زوران مانولوفيتش، اللائحة، التي سيعتمد عليها في مباراة الديربي، التي ستجري أطوارها، اليوم الأحد، على أرضية ملعب محمد الخامس، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، واستدعى ربان الفريق الأحمر 19 لاعبا، كشفتهم الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

‎وجاءت اللائحة كالتالي:

التكناوتي، وبنعاشور، ونصير، وداري، والعملود، وكدارين، وأسرير، ونقاش، والكرتي، والسعداني، والحسناوي، والحداد، وأوك، والمترجي، والبهجة، وتيغزوي، وكمال، الكعبي، أوكيتشوكوو.

يذكر أن فريق الوداد سيحرم من خدمات أبرز لاعبيه، على رأسهم إبراهيم كومارا، بسبب الإصابة، ومحمد النهيري، ويحيى جبران للإيقاف، إضافة إلى صلاح الدين سعيدي، الذي خضع لعملية جراحية.