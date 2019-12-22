العثماني يكشف حقيقة فرض حكومته ضريبة لدعم “دوزيم”

نفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، اعتزامه فرض ضريبة لدعم القناة الثانية، التي دخلت في أزمة مالية خانقة.

وقال العثماني، خلال حديثه أمام الدورة العادية للمجلس الجهوي للحزب في جهة الرباط سلا القنيطرة، إن الضريبة على الاتصال السمعي البصري قديمة، ولم تستحدث حكومته أي جديد فيها.

وأضاف العثماني أن 80 في المائة من الأسر المغربية لا تؤدي الضريبة على الاتصال السمعي البصري، إلا من تصل منها إلى الشطر الرابع، أو الخامس من استهلاك الماء والكهرباء، وهو ما علق عليه بالقول: “لي وصل لهاد الأشطر لاش مايخلصش 55 درهم”.

وعلى الرغم من استخلاص الضريبة على الاتصال السمعي البصري، أوضح العثماني أنه لا يذهب سنتيم واحد منه للقناة الثانية، ولا توجد نية لذلك لدى الحكومة.

وكانت حملة إلكترونية مجهولة قد انطلقت، قبل أيام، على شبكات التواصل الاجتماعي، تروج لأخبار دعم الحكومة للقناة الثانية، بفرض ضريبة على المستهلكين تصل إلى خميس درهما.