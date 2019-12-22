عكا: مشاركة واسعة في مهرجان كريسماس آرت ماركت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتضنت البلدة القديمة في عكا على مدار اليومين الأخيرين، مهرجان "كريسماس آرت ماركت"، وسط مشاركة المئات من المدينة وخارجها.

وتخلل المهرجان فقرات فنية وغنائية، بالإضافة إلى ورشات فنية مختلفة وفعاليات للأطفال وبازارات للأعمال اليدوية والإكسسوارات والمأكولات ومحطات عديدة أخرى.

ويعتبر هذا المهرجان الأول من نوعه في عكا، والذي خرج إلى النور بمبادرة مستقلة من قبل أهالي عكا وأصحاب المصالح التجارية في البلدة القديمة.



وقال أحد القائمين على مهرجان "كريسماس آرت ماركت"، أشرف عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إن "المبادرة لإقامة المهرجان انطلقت بشكل مستقل منذ 3 أسابيع، إذ هدفنا لإقامة مهرجان موسيقي وفني من أجل استكشاف المواهب العكية وإظهار الوجه الحقيقي لمدينتنا في ظل ما يروج له من معاناة المدينة من مظاهر سلبية كالعنف وما إلى ذلك".

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وأضاف أن "المهرجان اعتمد بالأساس على المواهب العكية بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين والفنانات من عدة بلدات مجاورة، ومن هنا نحن نشكر كل من عمل وساهم في إنجاح هذا المهرجان وإظهار الوجه الجميل لعكا".

وأشار إلى أن "الإقبال على المهرجان كان جيدا ومقبولا قياسا بالموارد التي توفرت لدينا وفي ظل الفترة الزمنية القصيرة التي نجحنا خلالها في إخراج هذا المهرجان إلى حيز التنفيذ، وبدورنا سنقوم خلال الأشهر القادمة بإقامة مهرجانات مختلفة مع طرح أفكار جديدة".

وختم عامر بالقول إن "احتضان مثل هذه المهرجانات الفنية والثقافية يعتبر من الوسائل التي من أجلها الحد من ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في مجتمعنا، ومن هذا المنطلق نرى أهمية لإقامة مثل هذه المهرجانات في سائر بلداتنا العربية حتى نتبنى الثقافة والفن بعيدا عن الظواهر السلبية بكافة أشكالها".